Голевая Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Аризону»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Аризоной Койотс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Матс Цуккарелло и Фредерик Годро. Российский нападающий Кирилл Капризов записал на свой счёт результативную передачу.

Единственную шайбу гостей забросил Лоусон Круз. Ему ассистиривали Джек Макбэйн и Джейкоб Чикран.

«Миннесота» одержала вторую победу подряд. В следующем матче команда отправится в гости к «Вашингтону». «Аризона», в свою очередь, проиграла восьмой матч кряду. В следующем матче команда в гостях сыграет с «Виннипегом».

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