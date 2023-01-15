Голевая Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Аризону»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Аризоной Койотс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Матс Цуккарелло и Фредерик Годро. Российский нападающий Кирилл Капризов записал на свой счёт результативную передачу.
Единственную шайбу гостей забросил Лоусон Круз. Ему ассистиривали Джек Макбэйн и Джейкоб Чикран.
«Миннесота» одержала вторую победу подряд. В следующем матче команда отправится в гости к «Вашингтону». «Аризона», в свою очередь, проиграла восьмой матч кряду. В следующем матче команда в гостях сыграет с «Виннипегом».
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Цуккарелло (Капризов, Эддисон) – 29:39 (5x3) 2:0 Годро (Хартман, Стил) – 30:31 (5x5) 2:1 Круз (Макбэйн, Чикран) – 45:42 (5x5)
Параллельно завершились ещё ряд матчей:
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Скиннер (Далин, Томпсон) – 11:37 (5x5) 1:1 Йози (Джохансен, Пярссинен) – 15:23 (5x4) 1:2 Козенс (Петерка, Куинн) – 22:05 (5x5) 1:3 Олофссон (Пауэр, Миттельштадт) – 28:58 (5x4) 2:3 Лозон (Гласс, Сиссонс) – 35:10 (5x5) 3:3 Джохансен (Фаббро, Экхольм) – 35:50 (5x5) 3:4 Окпосо (Любушкин, Самуэльссон) – 46:43 (4x5) 3:5 Куинн – 56:49 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 8
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Спронг (Гики, Танев) – 02:50 (5x5) 1:1 Тэйвз (Рэддиш, Джонс) – 04:40 (5x5) 1:2 Бенирс (Данн) – 09:30 (5x5) 1:3 Макканн (Донато) – 10:45 (5x5) 1:4 Бураковски (Бенирс, Эберле) – 12:08 (5x5) 1:5 Толванен (Гурд, Бьёркстранд) – 12:45 (5x5) 1:6 Макканн (Донато, Веннберг) – 13:11 (5x5) 2:6 Филлипс (Дикинсон) – 30:45 (5x5) 3:6 Доми (Рэддиш, Джонс) – 40:51 (5x4) 3:7 Макканн (Ларссон, Веннберг) – 41:54 (5x5) 3:8 Бьёркстранд (Олексяк, Гурд) – 42:37 (5x5) 4:8 Рэддиш (Тэйвз, Джонс) – 56:50 (5x4) 5:8 Кейн (Доми) – 59:45 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Студничка (Михеев) – 01:35 (5x5) 1:1 Ломберг (Смит, Форслинг) – 08:58 (5x5) 1:2 Майерс (Петтерссон, Бёзер) – 20:39 (5x5) 2:2 Стаал (Махура, Казинс) – 21:46 (5x5) 3:2 Экблад (Монтур, Ткачук) – 23:06 (5x4) 4:2 Барков (Райнхарт, Экблад) – 29:51 (5x4) 4:3 Хорват (Хьюз, Петтерссон) – 50:02 (5x4)
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