Александр Овечкин стал пятым игроком в этом сезоне НХЛ, забросившим 30 шайб в регулярке

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Единственную шайбу «Кэпиталз» в этой встрече забросил российский форвард и капитан команды Александр Овечкин. Таким образом 37-летний нападающий стал пятым игроком в этом сезоне НХЛ, забросившим 30 шайб в текущей регулярке.
На первом месте в снайперской гонке НХЛ располгается капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, в активе которого на данный момент 37 голов. Следом идут форвард «Бостон Брюинз" Давид Пастрняк (33), нападающий “Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон (31), а также форвард «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват и Овечкин (по 30).
- 15 января 2023
-
07:58
-
07:46
-
07:36
-
07:28
-
07:17
-
06:43
-
06:38
-
06:26
-
06:13
-
05:58
-
05:34
-
05:29
-
04:57
-
04:14
-
04:03
-
03:46
-
03:15
-
02:29
-
00:56
- 14 января 2023
-
23:55
-
23:20
-
22:55
-
22:33
-
22:18
-
21:58
-
21:30
-
21:21
-
20:59
-
20:38
-
20:17
-
19:51
-
19:25
-
19:20
-
19:00
-
18:48