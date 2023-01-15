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Александр Овечкин стал пятым игроком в этом сезоне НХЛ, забросившим 30 шайб в регулярке

Александр Овечкин стал пятым игроком в этом сезоне НХЛ, забросившим 30 шайб в регулярке
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Единственную шайбу «Кэпиталз» в этой встрече забросил российский форвард и капитан команды Александр Овечкин. Таким образом 37-летний нападающий стал пятым игроком в этом сезоне НХЛ, забросившим 30 шайб в текущей регулярке.

На первом месте в снайперской гонке НХЛ располгается капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, в активе которого на данный момент 37 голов. Следом идут форвард «Бостон Брюинз" Давид Пастрняк (33), нападающий “Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон (31), а также форвард «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват и Овечкин (по 30).

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