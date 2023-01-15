«Думали, Овечкин закончил творить историю?» Россиянин снёс ещё парочку рекордов НХЛ!

Александр Овечкин – это ходячий рекорд. Что не матч, то обязательно какое-нибудь историческое достижение, а то и не одно. Шутка ли – он играет так долго, что многие нынешние его соперники в детстве росли, равняясь на него.

«Когда я был моложе, то всегда следил за ним, постоянно смотрел, как он играет. Он один из лучших игроков всех времён. Выходить против него на льду – это потрясающе. Это вызов, но кажется сумасшествием, что я на самом деле сейчас это делаю. Он первоклассный игрок», — говорил перед матчем с «Вашингтоном» 22-летний защитник «Филадельфии» Кэм Йорк.

Сегодняшняя игра не стала исключением и продолжила вереницу рекордов Овечкина. В концовке первого периода в большинстве Ови рванул к воротам на добивание и со второй попытки переиграл Картера Харта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ови повторил рекорд НХЛ по количеству сезонов с не менее 30 шайбами, ранее единолично принадлежавший Майку Гартнеру. Из 18 сезонов россиянин лишь раз не добирался до этой отметки (в сокращённом из-за локаута 2013-м).

В 37 лет Ови потребовалось всего лишь 45 матчей, чтобы добраться до этой отметки, и это тоже рекорд НХЛ! Раньше самым быстрым в этом возрасте был Жан Беливо, который забил 30 в 54 матчах в далёком сезоне-1968/1969. Гретцки в этом возрасте такой проворностью похвастаться уже не мог.

Также он стал пятым игроком в истории, забросившим 400 шайб на домашней площадке. Остальные четверо – Уэйн Гретцки (куда же без него, 492 гола), Горди Хоу (449), Яромир Ягр (411) и Гартнер (401). И повторил рекорд Гретцки, став вторым игроком, которому удалось забить как минимум по 400 голов как дома, так и в гостях.

Расстояние до великого Рекорда тает на наших глазах. Осталось 84 гола, а ведь впереди ещё практически полсезона. И, будем надеяться, грядущие матчи принесут ещё немало достижений.

Ах, да, ещё до гола Ови обошёл члена Зала славы, трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Ги Карбонно по количеству матчей в лиге (1319), выйдя на чистое 58-е место.

«Думали, Овечкин устал творить историю? Подумайте ещё раз», — пошутили в соцсетях НХЛ.

Любопытно, что «Вашингтон» сегодня снова играл в чёрной ретро-форме с орлом, и Овечкин забивал в каждом из этих матчей. К сожалению, больше в этом году мы эти джерси не увидим. «Отстой, что это наша последняя игра в этом году в этой форме. Надеюсь, её вернут в следующем году. Я повторил рекорд Гартнера? Стараюсь как могу», — сказал Ови в перерыве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Взять реванш за поражение в прошлом матче у «Вашингтона» не получилось. Овечкин прервал короткую голевую засуху, которая длилась три матча, но вся остальная команда в атаке сыграла по нулям. «Филадельфия» снова выиграла — во втором периоде «лётчики» забили дважды, а в третьем Картер Харт повесил на ворота амбарный замок и украл победу для своей команды, отразив в итоге 39 из 40 бросков.