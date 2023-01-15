Главный тренер «Флориды»: на Бобровском сегодня были очки для чтения, он был хорош

Главный тренер «Флориды» Пол Морис похвалил российского голкипера Сергея Бобровского в матче с «Ванкувером» 4:3. Россиянин сделал два важнейших сейва в последнюю минуту игры и добыл победу для команды. В то же время Бобровский пропустил две несложные шайбы после бросков от синей линии в исполнении Тайлера Майерса и Джека Студнички.
«Сегодня вечером на нём были очки для чтения игры. Он был действительно хорош в равном матче. Я никогда не видел, чтобы вратарь делал сейвы в упор с пары метров и пропускал шайбы после бросков от синей линии. Сейчас это не имеет значения, он делал то, что необходимо было сделать, чтобы принести нам победу», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
Бобровский отразил 35 бросков и одержал свою 11 победу в 27-м матче сезона. Процент отражённых бросков россиянина в сезоне составляет 89,6%.
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