В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Матч закончился со счётом 5:2 в пользу гостей.

«Нью-Джерси» установили рекорд НХЛ по победам в первых 20-ти выездных матчах сезона. Эта виктория стала 17-ый для «дьяволов» в гостевых матчах текущего сезона НХЛ. Ранее в истории НХЛ лучший результат был 16 побед в первых 20 выездных матчах, принадлежавший трём клубам: «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2019/2020, «Чикаго Блэкхоукс» в сезоне-2012/2013 и «Бостон Брюинз» в сезоне-1929/1930.

После 43 матчей текущего сезона «Дэвилз» занимают третье место в таблице Восточной конференции НХЛ, уступая «Каролине» и «Бостону».