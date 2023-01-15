«Нью-Джерси» установили рекорд НХЛ по победам в первых 20-ти выездных матчах сезона
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Матч закончился со счётом 5:2 в пользу гостей.
«Нью-Джерси» установили рекорд НХЛ по победам в первых 20-ти выездных матчах сезона. Эта виктория стала 17-ый для «дьяволов» в гостевых матчах текущего сезона НХЛ. Ранее в истории НХЛ лучший результат был 16 побед в первых 20 выездных матчах, принадлежавший трём клубам: «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2019/2020, «Чикаго Блэкхоукс» в сезоне-2012/2013 и «Бостон Брюинз» в сезоне-1929/1930.
После 43 матчей текущего сезона «Дэвилз» занимают третье место в таблице Восточной конференции НХЛ, уступая «Каролине» и «Бостону».
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