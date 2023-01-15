Заброшенная шайба Охотюка принесла победу «Нью-Джерси» в матче с «Лос-Анджелесом»
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Матч закончился со счётом 5:2 в пользу гостей.
Российский защитник «Нью-Джерси» Никита Охотюк отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал первым для 22-летнего игрока обороны в текущем сезоне и вторым в карьере НХЛ. Этот гол стал победным в матче для «Дэвилз». Россиянин отметился тремя силовыми приёмами, записав на свой счёт показатель полезности «+1». Две результативные передачи на счету белорусского нападающего «Нью-Джерси» Егора Шаранговича.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Фиала (Кемпе, Даути) – 06:32 (5x4) 1:1 Татар (Хишир, Хьюз) – 12:51 (5x4) 1:2 Хаула (Мерсер) – 22:37 (5x5) 2:2 Копитар (Даути, Виларди) – 26:48 (5x4) 2:3 Охотюк (Палат, Хьюз) – 27:39 (5x5) 2:4 Грейвз (Шарангович) – 30:57 (5x5) 2:5 Братт (Шарангович, Грейвз) – 58:56 (en)
«Дьяволы» одержали четвёртую победу подряд и являются лучшей командой НХЛ по победам в выездных матчах.
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