Заброшенная шайба Охотюка принесла победу «Нью-Джерси» в матче с «Лос-Анджелесом»

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Матч закончился со счётом 5:2 в пользу гостей.

Российский защитник «Нью-Джерси» Никита Охотюк отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал первым для 22-летнего игрока обороны в текущем сезоне и вторым в карьере НХЛ. Этот гол стал победным в матче для «Дэвилз». Россиянин отметился тремя силовыми приёмами, записав на свой счёт показатель полезности «+1». Две результативные передачи на счету белорусского нападающего «Нью-Джерси» Егора Шаранговича.

«Дьяволы» одержали четвёртую победу подряд и являются лучшей командой НХЛ по победам в выездных матчах.