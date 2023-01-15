«Сиэтл» установил рекорд НХЛ, выиграв все игры 7-матчевой выездной серии

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в сверхрезультативном матче одержали гости со счётом 8:5.

«Сиэтл» одержал победу во всех семи матчах выездной серии и установил новый рекорд НХЛ. Ранее самым длинным победным выездом была серия из шести матчей, принадлежащая нескольким командам НХЛ. Последней командой, выигравшей все шесть выездных матчей серии была «Сан-Хосе Шаркс» в сезоне-2015/2016.

В 42 матчах текущего сезона НХЛ «Кракен» одержали 26 побед и расположились на четвёртом месте в таблице Западной конференции. Напомним, что команда существует всего второй год, в прошлом сезоне «Сиэтл» не попал в плей-офф, заняв 15-е место в своей конференции.