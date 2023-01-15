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«Сиэтл» забил шесть голов с семи бросков за первый период матча с «Чикаго»

«Сиэтл» забил шесть голов с семи бросков за первый период матча с «Чикаго»
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В эти минуты в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Сиэтл Кракен».

На момент написания новости в матче завершился первый период. Счёт — 6:1 в пользу «Сиэтла».

Счёт был открыт на третьей минуте встречи — отличилдся Даниэль Спронг. На пятой минуте матча Джонатан Тэйвз сравнял счёт, но уже на десятой минуте Мэтти Бенирс снова вывел «Сиэтл» вперёд. На 11-й минуте Джаред Макканн удвоил преимущсетво «Сиэтла» в счёте, а всего через полторы минуты Андре Бураковски забросил четвёртую шайбу «Кракен» в этой встрече. На той же 13-й минуте отличился Ээли Толванен, а на 14-й забросил Джаред Макканн, оформив дубль.

Примечательно, что для того, чтобы забить шесть голов, «Сиэтлу» потребовалось всего семь бросков в створ ворот.

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