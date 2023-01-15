Овечкин: отстойно, что мы сыграли последний матч в ретроформе. Надеюсь, об этом подумают

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свою результативность в матчах нынешнего сезона в ретроформе. Капитан «столичных» забросил 11 шайб в семи таких встречах. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» стал последним в текущем сезоне, когда «Вашингтон» играл в ретроформе. Овечкин отметился в этой встрече голом.



«Да, это отстойно, что это наш последний матч в этой форме. Надеюсь, об этом подумают и вернут эти джерси в следующем году», — приводит слова Овечкина NBC Sports Washington.



Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.