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«Спартак» одержал волевую победу в матче с «Куньлунем» на домашней площадке

«Спартак» одержал волевую победу в матче с «Куньлунем» на домашней площадке
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Куньлунем». Победу в матче одержала московская команда со счётом 3:2.

После первого периода гости вели со счётом 1:0, однако во втором периоде «Спартаку» удалось переломить ход встречи и забросить три шайбы. Голы забили Андрей Локтионов, Александр Хохлачёв и Семён Ручкин. «Куньлунь» на первой же минуте третьего периода отквитал одну шайбу усилиями Колина Кэмпбелла. Отчаянный штурм гостей в концовке матча не принёс успеха.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Броссо (Верек, Ловерде) – 09:07 (5x5)   1:1 Локтионов – 27:20 (5x5)   2:1 Хохлачёв (Кровяков, Старченко) – 33:21 (5x5)   3:1 Ручкин (Кин, Хохлачёв) – 35:34 (5x5)   3:2 Кэмпбелл (Челиос) – 40:47 (5x4)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Спартак» одержал лишь вторую победу за последние шесть матчей. 17 января московский клуб примет на своём льду екатеринбургский «Автомобилист». «Куньлунь» не смог одержать третью победу подряд и 17 января встретится с «Локомотивом».

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