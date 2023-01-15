Predlines — о дебюте Аскарова: он — будущее «Нэшвилла», у него есть уверенность в себе

Североамериканский журналист Чад Минтон на портале Predlines оценил дебют российского голкипера «Нэшвилла» Ярослава Аскарова в НХЛ в игре с «Монреалем» (3:4).
«Этот парень полон уверенности в себе. То, с какой уверенностью Аскаров начал игру, произвело огромное впечатление. «Канадиенс», как и многие другие команды НХЛ в матчах с «Предаторз» в этом сезоне, сразу же бросились в атаку.
У Аскарова не было времени, чтобы освоиться и насладиться своей первой игрой в НХЛ. Его обстреливали справа и слева, и ему пришлось совершить несколько сложных спасений, чтобы не дать «Монреалю» оторваться в счёте.
Большинство перспективных вратарей, независимо от уровня таланта, вероятно, получили бы пару голов в первые же минуты игры, если бы столкнулись с таким шквалом атак, который пришлось сдерживать Аскарову.
Аскаров не пустил ни одной «бабочки», а «Канадиенс», судя по статистике, закончили игру ровно с тем количеством голов, которое они должны были забить, исходя из качества бросков. Для дебютного матча в НХЛ 20-летнего вратаря, не имеющего за плечами даже полного года игровой практики в Северной Америке — это вполне приемлемо. Событие станет важным этапом в развитии Ярослава.
Если «Нэшвилл Предаторз» окажется далеко за бортом плей-офф в марте, нужно будет дать Аскарову несколько стартов в концовке сезона. Он — будущее команды, и у него есть уверенность в себе, чтобы справиться с давлением НХЛ и извлечь максимальную пользу из игрового времени», — говорится в статье.
- 15 января 2023
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