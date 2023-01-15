«Трактор» сравнял счёт за 9 секунд до конца 3-го периода, но проиграл «Витязю» по буллитам

В Балашихе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Победу по буллитам со счётом 4:3 одержали хозяева.
На третьей минуте первого периода счёт открыл Степан Старков с передачи Кирилла Рассказова. На 10-й минуте периода восстановил равенство в счёте Никита Сошников с передач Альберта Яруллина и Роба Хэмилтона. На 15-й минуте первого периода вновь вывел хозяев вперёд Тайлер Граовац с передачи Скотта Уилсона.
На четвёртой минуте второго периода счёт 2:2 сделал Антон Бурдасов с передач Алексея Бывальцева и Роба Хэмилтона.
На 11-й минуте третьего периода третью шайбу «Витязя» в матче забросил Владислав Кара с передач Алексея Волгина и Александра Яремчука. За девять секунд до конца третьего периода Алексей Бывальцев с передач Антона Бурдасова и Сергея Телегина вновь сделал счёт равным.
В серии буллитов лучше оказались хозяева.
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