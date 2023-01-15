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«Трактор» сравнял счёт за 9 секунд до конца 3-го периода, но проиграл «Витязю» по буллитам

«Трактор» сравнял счёт за 9 секунд до конца 3-го периода, но проиграл «Витязю» по буллитам
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В Балашихе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Победу по буллитам со счётом 4:3 одержали хозяева.

На третьей минуте первого периода счёт открыл Степан Старков с передачи Кирилла Рассказова. На 10-й минуте периода восстановил равенство в счёте Никита Сошников с передач Альберта Яруллина и Роба Хэмилтона. На 15-й минуте первого периода вновь вывел хозяев вперёд Тайлер Граовац с передачи Скотта Уилсона.

На четвёртой минуте второго периода счёт 2:2 сделал Антон Бурдасов с передач Алексея Бывальцева и Роба Хэмилтона.

На 11-й минуте третьего периода третью шайбу «Витязя» в матче забросил Владислав Кара с передач Алексея Волгина и Александра Яремчука. За девять секунд до конца третьего периода Алексей Бывальцев с передач Антона Бурдасова и Сергея Телегина вновь сделал счёт равным.

В серии буллитов лучше оказались хозяева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 3
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Старков (Рассказов) – 02:56 (5x5)   1:1 Сошников (Яруллин, Хэмилтон) – 09:18 (5x5)   2:1 Граовац (Уилсон) – 14:07 (5x5)   2:2 Бурдасов (Бывальцев, Хэмилтон) – 23:44 (5x5)   3:2 Кара (Волгин, Яремчук) – 50:25 (5x4)   3:3 Бывальцев (Бурдасов, Телегин) – 59:51 (6x5)   4:3 Яровой – 65:00

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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