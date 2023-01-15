«Локомотив» второй раз за последние три матча ни разу не забил
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» принимал на своём льду московское «Динамо». Победу со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) одержали бело-голубые.
Ярославский клуб второй раз за последние три матча ни разу не забил. 11 января «Локомотив» уступил челябинскому «Трактору» 0:1. 13 января подопечные Игоря Никитина одержали победу над череповецкой «Северсталью» 6:2.
«Локомотив» после 52 матчей набрал 67 очков и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» сыграет в гостях с «Куньлунем» 17 января в 19:00 мск.
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