Р. Ротенберг — о попадании шайбы в голову Хуснутдинову: он родился в рубашке, ему повезло

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Амуром» (3:1) и рассказал о попадании шайбы в голову Марату Хуснутдинову.

«Сегодня вышли молодым дерзким составом, это хорошая проверка для молодых ребят. Ребята проявили себя на максимуме. Были уверены, что все будут стараться отдать всего себя ради победы, так как играли за выход в плей-офф. Благодарность команде, выполнили установку. Вышли в плей-офф, всё только начинается.

Разбирали соперника, он очень хорошо играет в обороне, система игры похожа на Уфу, где-то на Магнитку. Хорошая система, колючие проволоки, капканы. Нам нужно было тактически грамотно сыграть, чтобы преодолеть этот забор. Мы нашли, как это сделать, играли на высоких скоростях. Можно было больше забить сегодня, есть над чем работать. Допустили ошибку, пропустили гол, хорошо, что сразу сравняли.

Хуснутдинов родился в рубашке, ему повезло. Было принято решение дать ему отдохнуть перед следующими матчами. Уверен, в следующей игре он сыграет», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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