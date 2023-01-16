Шестёркин выполнил потрясающий сейв после броска первого номера драфта НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Монреаль Канадиенс».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0. В этой встрече принимает участие российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, который выполнил эффектный сейв после броска первого номера драфта НХЛ Юрая Слафковски.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
В нынешнем сезоне Шестёркин принял участие в 33 матчах в НХЛ, в которых пропустил 79 голов.
На данный момент «Рейнджерс» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 52 очка. «Монреаль», в свою очередь, находится на 15-м месте, набрав 37 очков.
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