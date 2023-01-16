Артемий Панарин забил 199-й гол в НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:1. В составе «Рейнджерс» отличился российский нападающий Артемий Панарин. В нынешнем сезоне россиянин принял участие 44 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 12 голов и сделал 35 результативных передач при коэффициенте полезности «-4».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в регулярном чемпионате НХЛ Панарин провёл 552 матча, в которых забил 199 голов и сделал 417 результативных передач при коэффициенте полезности «+130».