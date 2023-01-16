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Защитник «Ак Барса» Лямкин: в январе будет тяжело, но мы никого не боимся

Защитник «Ак Барса» Лямкин: в январе будет тяжело, но мы никого не боимся
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Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин рассказал, чего не хватило в матче с «Сибирью» (3:4 ОТ), и прокомментировал январские игры клуба.

«В последнем большинстве у «Сибири» вообще не было моментов, а мы под конец этой двухминутки расслабились немного. Думали, что соперник уже сдался, сейчас спокойно доиграем матч, а тут раз-раз – и счёт 3:3. Могли и вовсе проиграть в основное время.

Январь станет испытанием для команды? Конечно, у нас все матчи по сути стыковые, определяют положение в турнирной таблице. Все матчи будут тяжёлыми, соперники тоже к ним готовятся. Будет тяжело, но мы никого не боимся», — цитирует Лямкина сайт «Ак Барса».

26-летний игрок обороны в текущем сезоне провёл за казанцев 46 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

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