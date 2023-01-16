Бабенко: чтобы разрушить систему «Адмирала», нужно проявить индивидуальное мастерство

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Адмиралом», который состоится сегодня, 16 января, в 19:00 мск.

«Адмирал» — неуступчивый соперник, играющий по системе. Чтобы разрушить их систему, где-то нужно будет проявить индивидуальное мастерство.

В каких линиях соперник особо опасен? Всегда следует ждать угрозы от атаки соперника. Команда концентрируется на контратаках, старается начинать атаки с броска. Будем акцентировать внимание на этом. Чтобы разрушить это, нам нужно больше владеть шайбой.

Как не потерять концентрацию в концовке? В игре с «Сибирью» определяющей стала не потеря концентрации. После забитого гола поверили в свою победу, а мы предупреждали ребят, что нужно исключить удаления. А потом залетела необязательная шайба, она в очередной раз показала: любой бросок опасен», — приводит слова Бабенко сайт «Ак Барса».

Казанский клуб после 50 матчей набрал 60 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.