Журналистка из США рассказала, сколько голов в сезоне забьёт Овечкин при нынешнем темпе
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Североамериканская журналистка издания Washington Hockey Now Сэмми Сильбер рассказала, по какому графику идёт российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
Как отмечает обозревательница в своей статье, если 37-летний капитан «столичных» сохранит прежний темп, то завершит сезон с 54 шайбами. Это позволит ему сократить отставание от Уэйна Гретцки до 60 голов.
Отметим, что в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 45 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 30 шайб и отдал 19 результативных передач. Сейчас отставание российского нападающего от великого канадца составляет 84 гола. На счету Овечкина 810 шайб в карьере в НХЛ, Гретцки же забил 894 гола.
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