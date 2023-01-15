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Овечкин побил рекорд НХЛ 54-летней давности

Овечкин побил рекорд НХЛ 54-летней давности
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Для 37-летнего форварда этот гол стал 30-м в 45 встречах сезона.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин побил рекорд по скорости достижения отметки в 30 шайб для игроков в возрасте 37+ лет. Предыдущее лучшее достижение удерживал легендарный нападающий Жан Беливо. Форвард забросил 30 шайб в возрасте 37 лет за 54 матча сезона-1968/1969. С тех пор прошло 54 года.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

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