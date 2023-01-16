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«Не загубить основной состав». Главный тренер «Авангарда» — о стратегии на финиш регулярки

«Не загубить основной состав». Главный тренер «Авангарда» — о стратегии на финиш регулярки
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы в матче с «Нефтехимиком» высказался о стратегии на финиш регулярного чемпионата.

«Будем ли на финишном отрезке регулярки подключать молодёжь, как прежде? Результат — это главное всё-таки в плей-офф. Сейчас наша задача — не загубить, не перетренировать, не переиграть основной состав, поэтому мы, естественно, постоянно разговариваем в тренерском штабе о том, как нам привлечь ещё игроков. Допустим, в поездке на Дальний Восток. Обязательно хотим взять ребят, чтобы одним дать передохнуть, а другим дать побольше сыграть. Конечно, будем стараться сохранить силы основным игрокам и в то же время дать молодёжи проявить себя. Я думаю, что всё должно получиться. Ребята все хорошие, все с хорошим мастерством и характером. Думаю, они не подведут и помогут команде одержать следующие победы», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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