Демченко: голова всегда была настроена, что я не второй-третий, а первый номер «Авангарда»

Голкипер «Авангарда» Василий Демченко прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком».
«За то время, пока лечился, главное было — не расслабить себя. Видимо, это получилось, поэтому сегодня такой результат. Для меня сегодня старт матча был самым волнующим. Не думал о том, пропущу или нет. Это первая игра после болезни, так что стремления обязательно сыграть на ноль не было.
Я бы не расстроился, если бы сегодня сыграл Андрей Мишуров. Это было бы по делу, он здорово провёл предыдущие два матча. Помогла ли вынужденная пауза в плане перезагрузки? Нет, я сыграл много матчей в этом сезоне, так что этот короткий перерыв ни на что особо не повлиял. Разве что со стороны посмотрел хоккей, какие-то моменты переосмыслил.
Я теперь уже точно первый номер «Авангарда» в этом сезоне? Да у меня в принципе голова всегда была настроена на то, что я первый номер. Неважно, кто и что говорит сейчас — мне нужно доказывать, что я не второй или третий вратарь, а первый», – передаёт слова Демченко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 16 января 2023
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