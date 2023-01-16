«Флорида» уверенно обыграла «Баффало», Бобровский отразил 27 бросков

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Баффало Сэйбрз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
На пятой минуте Брэндон Монтур с передачи Мэттью Ткачука вывел «пантер» вперёд. На 29-й минуте Сэм Беннетт удвоил преимущество «Флориды», а на 41-й Антон Лунделль забил третий гол. На 52-й минуте Алекс Так отыграл одну шайбу. На 59-й минуте Картер Вераге забил четвёртый гол.
Ворота «Флориды» занимал Сергей Бобровский, отразивший 27 бросков и пропустивший один гол. За «Пантерз» также отыграл российский нападающий Григорий Денисенко. В составе «Баффало» участие во встрече принял защитник Илья Любушкин.
- 16 января 2023
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