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«Флорида» уверенно обыграла «Баффало», Бобровский отразил 27 бросков

«Флорида» уверенно обыграла «Баффало», Бобровский отразил 27 бросков
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Баффало Сэйбрз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2023, понедельник. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Монтур (Ткачук) – 04:01 (5x5)   0:2 Беннетт (Ткачук, Вераге) – 28:04 (5x5)   0:3 Лунделль (Райнхарт, Барков) – 40:34 (5x5)   1:3 Так – 51:27 (5x5)   1:4 Вераге – 58:22 (en)

На пятой минуте Брэндон Монтур с передачи Мэттью Ткачука вывел «пантер» вперёд. На 29-й минуте Сэм Беннетт удвоил преимущество «Флориды», а на 41-й Антон Лунделль забил третий гол. На 52-й минуте Алекс Так отыграл одну шайбу. На 59-й минуте Картер Вераге забил четвёртый гол.

Ворота «Флориды» занимал Сергей Бобровский, отразивший 27 бросков и пропустивший один гол. За «Пантерз» также отыграл российский нападающий Григорий Денисенко. В составе «Баффало» участие во встрече принял защитник Илья Любушкин.

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