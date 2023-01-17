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Игроки «Сан-Хосе» и «Нью-Джерси» ушли на ранний перерыв из-за повреждённого борта

Игроки «Сан-Хосе» и «Нью-Джерси» ушли на ранний перерыв из-за повреждённого борта
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречаются «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Джерси Дэвилз». На момент написания новости идёт третий период, счёт в матче 2:2.

В первом периоде произошла редкая для матчей ситуация. Команды ушли на ранний перерыв, потому что за воротами «Шаркс» был повреждён борт.

Таким образом, первый период в матче закончился за 3 минуты 59 секунд до конца. Это игровое время было добавлено ко второму периоду.

За хозяев в матче отличились Тимо Майер и Эрик Карлссон. За «Дэвилз» шайбу в сетку ворот отправили Райан Грейвз и Нико Хишир. Обе команды как выходили вперёд в этом матче регулярного чемпионата, так и сравнивали счёт.

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