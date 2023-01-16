В «Сан-Хосе» высказались о слухах про возможный обмен лучшего бомбардира-защитника сезона

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир высказался о возможности обмена шведского защитника Эрика Карлссона, который является лучшим бомбардиром НХЛ этого сезона среди защитников.



Ранее телеведущий «Эдмонтон Ойлерз» Боб Штауффер заявлял, что «акулы» хотят получить за Карлссона три выбора в первом раунде при обмене и готовы сохранить 18% суммы контракта (максимально допустимое значение — 50 процентов).

«Он может стать первым за три десятилетия защитником, набравшим 100 очков? Я думаю, что если кто-то на это и способен, то именно Эрик. У него были некоторые проблемы с травмами, и он не играл на своём уровне. Но я действительно верю, что то состояние, в котором он находится, и то здоровье, которое у него сейчас, — это часть настоящего Эрика как игрока.

К нему есть интерес. Есть несколько команд, которые спрашивали о нём. Думаю, для команд вполне естественно спрашивать об игроках, а моя работа — выслушать все предложения и посмотреть, что, по моему мнению, лучше всего подходит для организации в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Слова Штауффера? Я не собираюсь подробно рассказывать о том, что мы просим, но не думаю, что его высказывания абсолютно точны. Что бы там ни было, это должно стать предложением, которое, как мы чувствуем, сделает нас сильнее в будущем и даст нам возможность помочь как можно быстрее изменить ситуацию. Это должно быть что-то, что имеет смысл для нас как организации», — приводит слова Грира The Athletic.