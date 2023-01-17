Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Анахайм»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Джейсон Цукер, Брайан Раст, Джейк Гюнцель, а также российский нападающий Евгений Малкин, отличившийся также результативной передачей. Основное время матча завершилось вничью, 3-3. Гюнцель забросил свою шайбу в овертайме, чем принёс победу хозяевам.
У гостей в сегодняшнем матче забивали Адам Хенрик, Йон Клингберг, а также Тревор Зеграс.
Эта победа стала для «Питтсбурга» первой за последние три матча. «Анахайм» потерпел четвёртое кряду поражение.
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