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Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Анахайм»

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Анахайм»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Джейсон Цукер, Брайан Раст, Джейк Гюнцель, а также российский нападающий Евгений Малкин, отличившийся также результативной передачей. Основное время матча завершилось вничью, 3-3. Гюнцель забросил свою шайбу в овертайме, чем принёс победу хозяевам.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Адам Хенрик, Йон Клингберг, а также Тревор Зеграс.

Эта победа стала для «Питтсбурга» первой за последние три матча. «Анахайм» потерпел четвёртое кряду поражение.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2023, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Цукер (Малкин, Ракелль) – 04:16 (5x5)   1:1 Хенрик (Мактавиш, Терри) – 17:50 (5x4)   2:1 Малкин (Ракелль, Цукер) – 28:46 (5x5)   2:2 Клингберг (Зеграс, Терри) – 51:16 (5x4)   2:3 Зеграс (Строум) – 55:40 (5x5)   3:3 Раст (Гюнцель, Ракелль) – 59:35 (6x5)   4:3 Гюнцель (Кросби) – 60:33 (3x3)
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