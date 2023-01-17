Кросби вышел на чистое 17-е место по очкам за карьеру в НХЛ, превзойдя результат Селянне

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Автором победной шайбы в матче стал нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнцель, которому ассистировал капитан американской команды Сидни Кросби. Для канадского форварда совершённое результативное действие стало 1458-м за карьеру в НХЛ, что позволило ему выйти на чистое 17-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, превзойдя результат Теэму Селянне (1457).

Выше канадца располагается капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, в параллельном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» набравший 1460-е очко в НХЛ.