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«Сент-Луис» переиграл «Оттаву», у Ивана Барбашёва – «-1»

«Сент-Луис» переиграл «Оттаву», у Ивана Барбашёва – «-1»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Уже на шестой минуте матча счёт голам открыл канадский нападающий Джейк Нейборс. Голевой пас ему отдал Калле Росен. На 16-й минуте игры Ноэль Аччари удвоил преимущество хозяев.

Во втором игровом отрезке немецкий форвард Тим Штюцле ответил хозяевам одной заброшенной шайбой. Брэди Ткачук и Дрейк Батерсон ассистировали ему.

В матче приняли участие сразу три российских хоккеиста. Форварды Алексей Торопченко и Павел Бучневич очков не набрали, а нападающий Иван Барбашёв заработал коэффициент полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2023, вторник. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Нейборс (Росен, Ливо) – 05:30 (5x5)   2:0 Аччари – 15:06 (5x5)   2:1 Штюцле (Ткачук, Батерсон) – 33:52 (5x5)
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