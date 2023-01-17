«Сент-Луис» переиграл «Оттаву», у Ивана Барбашёва – «-1»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Уже на шестой минуте матча счёт голам открыл канадский нападающий Джейк Нейборс. Голевой пас ему отдал Калле Росен. На 16-й минуте игры Ноэль Аччари удвоил преимущество хозяев.



Во втором игровом отрезке немецкий форвард Тим Штюцле ответил хозяевам одной заброшенной шайбой. Брэди Ткачук и Дрейк Батерсон ассистировали ему.



В матче приняли участие сразу три российских хоккеиста. Форварды Алексей Торопченко и Павел Бучневич очков не набрали, а нападающий Иван Барбашёв заработал коэффициент полезности «-1».