Дмитрий Орлов – первая звезда матча «Айлендерс» – «Вашингтон»

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.



Российский защитник Дмитрий Орлов был признан первой звездой матча. На его счету гол и результативный пас. Вторым стал Том Уилсон, который поразил ворота соперников один раз. Мэтт Мартин стал третьим. Он тоже забил один гол.



К началу второго периода хозяева вели со счётом 3:0. Заброшенными шайбами в их составе отличились Себастьян Ахо, Мэтт Мартин, а также Хадсон Фэшинг. Российский защитник Александр Романов записал в свой актив результативную передачу.



В оставшееся до конца матча время «Кэпиталз» смогли сравнять счёт и перевести встречу в овертайм. У гостей забивали Гарнет Хэтэуэй, Том Уилсон и Ти Джей Оши. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отличились ассистами.



В овертайме другой россиянин, защитник Дмитрий Орлов отметился заброшенной шайбой, чем принёс победу своему клубу. На его счету также результативная передача.

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