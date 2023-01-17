Ассистент главного тренера сборной России Сергей Гончар может войти в штаб «Ванкувера»

Бывший хоккеист Сергей Гончар может войти в тренерский штаб «Ванкувер Кэнакс», сообщает журналист Рик Даливаль на своей странице в «Твиттере».
Ранее появилась информация, согласно которой один из клубов НХЛ в ближайшие одну-две недели поменяется главный тренер. По сообщениям нескольких инсайдеров, перемены ожидаются в составе «Ванкувера». Брюса Будро должен заменить Рик Токкет, Гончар же может занять место в тренерском штабе.
Отметим, что специалисты уже пересекались — в «Питтсбург Пингвинз». Тогда в клубе также работали Джим Рутерфорд и Патрик Альвин, которые ныне находятся на руководящих постах в «Ванкувере».
Напомним, в сезоне-2021/2022 Гончар входил в тренерский штаб сборной России, с которой стал серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине. В декабре 2022-го он помогал Алексею Жамнову в штабе сборной России на Кубке Первого канала.
- 17 января 2023
-
11:58
-
11:36
-
11:16
-
10:57
-
10:33
-
10:15
-
09:54
-
09:32
-
09:18
-
08:57
-
08:35
-
07:35
-
07:08
-
07:06
-
07:04
-
06:48
-
06:42
-
06:41
-
06:34
-
06:34
-
06:25
-
06:20
-
06:13
-
06:09
-
05:54
-
05:40
-
05:35
-
05:19
-
04:54
-
03:10
-
02:49
-
02:10
-
01:37
- 16 января 2023
-
23:42
-
23:34