«Дно пробито». Болельщики требуют у президента Казахстана отставки руководства «Барыса»

Болельщики «Барыса» написали открытое обращение с требованием отставки руководства и штаба клуба.



Фанаты клуба и сборной Казахстана решили обратиться к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, премьер-министру Алихану Смаилову, министру культуры и спорта Асхату Оралову, генеральному прокурору Берику Асылову, председателю агентства по противодействию коррупции Олжасу Бектенову, председателю агентства по финансовому мониторингу Жанату Элиманову и гендиректору КФ «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта» Асхату Сейсембеку.

Болельщики выразили недовольство результатами и трансферной политикой команды, высказались о зарплатах игроков, натурализации, двойном гражданстве, легионерах и коррупции в хоккее. Также фанаты затронули тему игры национальной сборной Казахстана на прошедшем Кубке Первого канала.

«Неутешительные результаты показывает и главная национальная сборная, руководимая всё тем же главным тренером, что и в «Барысе», – Скабелкой Андреем Владимировичем. Так, на недавнем турнире в Москве – Кубке Первого канала – сначала сборная Казахстана вчистую проиграла белорусской сборной (1:4), в составе которой играло 16 хоккеистов в возрасте от 17 до 23 лет, а после – потерпела унизительное поражение и от российской молодёжи со счётом 2:6. Были ещё и совсем «бессовестные» 1:7 от той же Беларуси в новом формате 3х3.



Дно пробито. Лично нам стыдно, а вам?

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемые дамы и господа! Пожалуйста, дайте нам надежду! Надежду на то, что наше хоккейное будущее будет прекраснее сегодняшней действительности, погрязшей в коррупции. Надежду на то, что завтра мы сможем гордиться нашей командой, а не ждать (в отдельных случаях — и желать) очередного её позора», — сказано в письме, опубликованном на сайте Shaiba.kz.

Полный текст обращения доступен по ссылке.