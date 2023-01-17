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Второй номер драфта НХЛ — о Мичкове: таланты надо оберегать, бездарности пробьются сами

Второй номер драфта НХЛ — о Мичкове: таланты надо оберегать, бездарности пробьются сами
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Второй номер драфта НХЛ – 1996, тренер по развитию ХК «Сочи» Андрей Зюзин рассказал про отношение судей к форварду южан Матвею Мичкову.

«Мичкова оберегают судьи? Послушайте, во всём мире к своим лучшим талантам — особое отношение, вокруг них идёт раскрутка бизнеса. Когда я стартовал в НХЛ, видел, как судьи охраняли Уэйна Гретцки, потом почти такой же режим был создан для Сидни Кросби. Сейчас в НХЛ на особом счету Коннор Макдэвид, это реалии.

Да, рано сравнивать Мичкова с этими суперзвёздами, но помните пословицу: таланты надо оберегать, бездарности пробьются сами? А ведь она точная и глубокая.

Посмотрите на нашу прессу, в ней очень много про НХЛ, про Александра Овечкина. Но очень радует, что журналисты в последнее время активно пишут и про Мичкова, и про «Сочи». Это очень важный момент, который работает на клуб, на КХЛ, на весь наш хоккей. Надо раскручивать имена в КХЛ! Мичкова, других талантливых игроков «Сочи», в том числе из нашего фарм-клуба МХЛ «Капитан». У нас перспективная вертикаль», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.ru.

Напомним, в матче «Сочи» с «Металлургом» форвард магнитогорского клуба Михаил Фисенко получил четыре штрафные минуты за попытку колющего удара в отношении Матвея Мичкова. Согласно официальному протоколу матча, Фисенко получил «2+2» за «колющий удар», однако на стадионе объявили, что он оштрафован за «попытку колющего удара».

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