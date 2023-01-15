Вице-президент «Магнитки» назвал Мичкова «неприкасаемым мальчиком» после удаления Фисенко

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о работе главного тренера Ильи Воробьёва и прокомментировал эпизод в матче с ХК «Сочи», в котором форвард магнитогорского клуба Михаил Фисенко получил четыре штрафные минуты за попытку колющего удара в отношении Матвея Мичкова.



«Илье Воробьёву дали три матча на исправление ситуации? Не знаю, откуда это берётся. Я сейчас еду в Уфу, никакой бумаги об увольнении ему не везу. Понятно, что результаты пока не очень хорошие. Будем совместно эти вещи исправлять. 50 матчей сыграно, конечно, очень эффективно повлияла последняя игра. Особенно формулировка «попытка колющего удара» неприкасаемому мальчику. При таком отношении к неприкасаемым мальчикам понятно, что из них вырастает. Но ладно, этот эпизод – он такой… Надо было брать своё, да и всё», – сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Отметим, что согласно официальному протоколу матча Фисенко получил «2+2» за «колющий удар», однако на стадионе объявили, что он оштрафован за «попытку колющего удара».