Главный тренер «Динамо» Кудашов рассказал о шайбе голкипера москвичей Коновалова

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итог встречи с «Торпедо» (6:4) и рассказал о шайбе голкипера бело-голубых Ильи Коновалова.

«Хорошая, интересная игра. Мне понравилось обилие моментов как с одной, так и с другой стороны. Хорошие голы забили и, в принципе, нормально сыграли. Я доволен, забираем два очка, едем домой.

Почему сегодня матч с «Торпедо» получился таким по накалу и развитию сюжета? Обе команды хотели выиграть, поэтому и был накал такой. Прошлая игра, кстати, была похожа на эту тоже, но мы не смогли реализовать моменты. Сегодня получилось.

Делали акцент на том, чтобы больше набрасывали и подставляли? Это делается всегда. Когда разбираешь позиционную атаку, всегда советуешь игрокам так делать. Это неотъемлемая часть.

Каждый игрок понимает, что есть линии, есть те, кто перехватывает. Коновалов стоял прямо по направлению к воротам, вот он по ним и бросил. Сейчас все вратари хорошо клюшками играют. Ожидал, что он примет такое решение? Ожидал, у него шайба была, как мне показалось, борта были перекрыты. Мне показалось, что он умышленно это делал, а не случайно.

В тренерской карьере вратари ещё не забивали? Не было, наверное, ни разу, но на ум приходит Шестёркин, он хорошо клюшкой играл в СКА. Больше не помню. Может быть, и забивали», — приводит слова Кудашова сайт «Динамо».

В следующем матче московское «Динамо» сыграет дома с «Автомобилистом». Начало встречи запланировано на 19:30 мск 19 января.

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