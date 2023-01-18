Г. Титов: счёт армейского дерби не особенно отражает происходившее на льду

Известный хоккеист и тренер, чемпион мира Герман Титов прокомментировал результат матча ЦСКА – СКА. Игра завершилась победой московской команды со счётом 4:2.

«Думаю, что и СКА, и ЦСКА уже готовятся к плей-офф. Во всяком случае, состав петербуржцев на прошлый матч с «Амуром» это подтверждал. Конечно, армейское дерби – не поле для экспериментов, но СКА заметно не хватало Жафярова, который проводил отличный сезон в звене с Хайруллиным. Счет сегодняшнего матча не особенно отражает происходившее на льду, просто москвичи пару раз удачно убежали в контратаки, после чего гостям пришлось раскрываться. До старта плей-офф еще много времени, чтобы убрать эти ошибки, а на положение в таблице этот результат не повлиял. Мы и так знали, что СКА и ЦСКА – лидеры Западной конференции, которые наверняка и окажутся на первых строчках после 68 матчей», — сказал Титов «Чемпионату».