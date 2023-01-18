«Торпедо» поместило в список травмированных третьего бомбардира команды Денниса Яна
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«Торпедо» поместило в список травмированных нападающего Денниса Яна, сообщает пресс-служба КХЛ.
25-летний нападающий в текущем сезоне провёл 44 матча, в которых отметился 36 очками — забросил 14 шайб и отдал 22 результативные передачи. Показатель полезности форварда составил «+6». Этот сезон для Яна является первым в КХЛ. Нападающий является третьим бомбардиром нижегородской команды.
Ян предыдущий сезон провёл в АХЛ в составе клуба «Гранд Рапидс Гриффинс». За 56 матчей нападающий набрал 16 очков — забросил восемь шайб и отдал восемь результативных передач.
Ян выбран в третьем раунде драфта НХЛ 2015 года под общим 64-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Нападающий является воспитанником московских школ «Вымпел» и ЦСКА.
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