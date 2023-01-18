«Торпедо» поместило в список травмированных третьего бомбардира команды Денниса Яна

«Торпедо» поместило в список травмированных нападающего Денниса Яна, сообщает пресс-служба КХЛ.

25-летний нападающий в текущем сезоне провёл 44 матча, в которых отметился 36 очками — забросил 14 шайб и отдал 22 результативные передачи. Показатель полезности форварда составил «+6». Этот сезон для Яна является первым в КХЛ. Нападающий является третьим бомбардиром нижегородской команды.

Ян предыдущий сезон провёл в АХЛ в составе клуба «Гранд Рапидс Гриффинс». За 56 матчей нападающий набрал 16 очков — забросил восемь шайб и отдал восемь результативных передач.

Ян выбран в третьем раунде драфта НХЛ 2015 года под общим 64-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Нападающий является воспитанником московских школ «Вымпел» и ЦСКА.