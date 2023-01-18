Коньков оценил, какая из команд Запада способна бороться с ЦСКА и СКА в плей-офф КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал, какая команда Западной конференции, по его мнению, способна бороться с ЦСКА и СКА в плей-офф КХЛ.

«Я считаю, что «Локомотив» – команда, которая в этом году созрела для больших дел, показывает стабильный результат. Они находятся в непосредственной близости к ЦСКА. Да, СКА сделал себе небольшой очковый отрыв, но я думаю, что «Локомотив» в матчах плей-офф сможет навязать борьбу абсолютно любой команде.



Не надо сбрасывать со счетов московское «Динамо». В начале сезона считали, что команда будет не в состоянии бороться даже за плей-офф, а она выступает очень серьёзно и стабильно.



В плей-офф многое будет зависеть от того, в какой форме подойдут команды, какие наработки они сделают. Плей-офф – это всегда интересно. В КХЛ были случаи – не так много, но были – когда команды занимают восьмое место и обыгрывают первое. Я уверен, что простой жизни ни для ЦСКА, ни для СКА в плей-офф не будет точно.



СКА идёт с большим очковым заделом, у них большое количество игроков в ротации. Но в плей-офф для СКА не всё будет так просто. У них есть хорошие игроки, есть суперигроки, но команда, я считаю, ещё молодая. Если они справятся со всеми нюансами, то, конечно, у них будут хорошие шансы. В плей-офф всё равно никто не даст им лёгкой жизни – это сто процентов», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.