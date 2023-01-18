«Куньлунь», минское «Динамо» и СКА — лидеры по удалениям в регулярном чемпионате КХЛ
Поделиться
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила лидеров лиги по удалениям в регулярном чемпионате.
Лидером является пекинский «Куньлунь», на втором месте — минское «Динамо», на третьем — СКА.
Первая пятёрка команд выглядит следующим образом:
1. «Куньлунь» — 516 минут;
2. «Динамо» Минск — 480;
3. СКА — 407;
4. «Ак Барс» — 405;
5. «Сибирь» — 391.
«Куньлунь» в последнем матче уступил ярославскому «Локомотиву» 0:3. Минское «Динамо» одержало победу над «Северсталью» 2:0. Питерские армейцы проиграли в гостях ЦСКА 2:4.
Лидером Западной конференции является питерский СКА, на втором месте — ЦСКА, замыкает тройку «Локомотив». На Востоке лидирует «Автомобилист», на второй строчке — «Сибирь», на третьем месте — «Металлург».
Новость по темеЦСКА стал первой командой КХЛ, которая нанесла СКА 50 поражений
Комментарии
- 18 января 2023
-
17:12
-
17:10
-
17:02
-
16:47
-
16:45
-
16:28
-
16:06
-
15:50
-
15:34
-
15:05
-
14:47
-
14:34
-
14:18
-
13:40
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:17
-
12:00
-
11:20
-
11:00
-
10:38
-
10:09
-
09:49
-
09:27
-
09:10
-
09:00
-
08:54
-
08:35
-
08:14
-
06:57
-
05:58
-
05:32
-
04:53
-
04:37
Партнерский контент