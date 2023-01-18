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«Куньлунь», минское «Динамо» и СКА — лидеры по удалениям в регулярном чемпионате КХЛ

«Куньлунь», минское «Динамо» и СКА — лидеры по удалениям в регулярном чемпионате КХЛ
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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила лидеров лиги по удалениям в регулярном чемпионате.

Лидером является пекинский «Куньлунь», на втором месте — минское «Динамо», на третьем — СКА.

Первая пятёрка команд выглядит следующим образом:

1. «Куньлунь» — 516 минут;
2. «Динамо» Минск — 480;
3. СКА — 407;
4. «Ак Барс» — 405;
5. «Сибирь» — 391.

«Куньлунь» в последнем матче уступил ярославскому «Локомотиву» 0:3. Минское «Динамо» одержало победу над «Северсталью» 2:0. Питерские армейцы проиграли в гостях ЦСКА 2:4.

Лидером Западной конференции является питерский СКА, на втором месте — ЦСКА, замыкает тройку «Локомотив». На Востоке лидирует «Автомобилист», на второй строчке — «Сибирь», на третьем месте — «Металлург».

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