12 клубов КХЛ смогут показывать нарушения правил на домашних аренах

После заседания совещания руководителей клубов, состоявшегося 9 декабря 2022 года в Челябинске, Континентальная хоккейная лига запустила голосование клубов по вопросу показа повторов нарушений на кубах арен.
По итогам голосования больше половины клубов проголосовали за показ моментов, в том числе просмотров арбитрами нарушений на предмет подтверждения нарушения и запросов тренеров. С 25 января 2023 года показ нарушений будет возможен на домашних аренах для болельщиков следующих клубов: «Авангард», «Автомобилист», «Амур», «Ак Барс», «Барыс», «Витязь», «Динамо» Москва, «Локомотив», «Металлург», «Салават Юлаев», «Северсталь», ХК «Сочи». Об этом сообщает сайт КХЛ.
КХЛ также информирует, что указывание арбитрам на куб в знак протеста или несогласия с их решением будет наказываться по правилу 39.3 п.4 (Оскорбление судей).
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