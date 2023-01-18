Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

12 клубов КХЛ смогут показывать нарушения правил на домашних аренах

12 клубов КХЛ смогут показывать нарушения правил на домашних аренах
Комментарии

После заседания совещания руководителей клубов, состоявшегося 9 декабря 2022 года в Челябинске, Континентальная хоккейная лига запустила голосование клубов по вопросу показа повторов нарушений на кубах арен.

По итогам голосования больше половины клубов проголосовали за показ моментов, в том числе просмотров арбитрами нарушений на предмет подтверждения нарушения и запросов тренеров. С 25 января 2023 года показ нарушений будет возможен на домашних аренах для болельщиков следующих клубов: «Авангард», «Автомобилист», «Амур», «Ак Барс», «Барыс», «Витязь», «Динамо» Москва, «Локомотив», «Металлург», «Салават Юлаев», «Северсталь», ХК «Сочи». Об этом сообщает сайт КХЛ.

КХЛ также информирует, что указывание арбитрам на куб в знак протеста или несогласия с их решением будет наказываться по правилу 39.3 п.4 (Оскорбление судей).

Новость по теме
«Куньлунь», минское «Динамо» и СКА — лидеры по удалениям в регулярном чемпионате КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023