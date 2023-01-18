«Витязь» едва не упустил преимущество в три шайбы, но одержал победу над «Сочи» дома

В Балашихе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» принимал ХК «Сочи». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.
В первом периоде команды голов не забили.
На девятой минуте второго периода счёт в матче открыл Скотт Уилсон с передачи Станислава Ярового. Спустя три минуты преимущество хозяев удвоил Станислав Яровой с передачи Тайлера Граоваца. За 22 секунды до конца второго периода счёт 3:0 сделал Александр Яремчук с передач Владимира Галузина и Дмитрия Кугрышева.
На 10-й минуте третьего периода первую шайбу «Сочи» забросил Артём Николаев с передач Амира Гараева и Джо Морроу. Через две минуты сократил отставание до минимума Сергей Попов с передач Артура Тянулина и Артёма Николаева.
Следующий матч «Витязь» проведёт в гостях с «Куньлунем» 22 января. «Сочи» в следующей игре сыграет также с «Куньлунем», но 20 января.
- 18 января 2023
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