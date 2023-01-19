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Три очка Евгения Малкина не принесли «Питтсбургу» победу в игре с «Оттавой»

Три очка Евгения Малкина не принесли «Питтсбургу» победу в игре с «Оттавой»
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На стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 5:4 в овертайме.

Уже на 7-й минуте игры счёт голам открыл Джейсон Цукер. Примечательно, что ему ассистировал российский нападающий Евгений Малкин. Спустя минуту голам ответил Алекс Дебринкэт. А на 10-й минуте Тим Штюцле вовсе вывел хозяев вперёд. На 16-й минуте Малкин сравнял.

На 24-й минуте гости вышли вперёд после точного выстрела Марка Фридмана. На 30-й минуте Дрейк Батерсон сравнял счёт.

На 51-й минуте Шейн Пинто вывел хозяев вперёд, а на 53-й минуте отличился Рикард Ракелль с передачи всё того же Малкина. На первой минуте овертайма исход встречи решил Ткачук.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2023, четверг. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Цукер (Петтерссон, Малкин) – 06:36 (5x5)   1:1 Дебринкэт (Батерсон, Шабо) – 07:44 (5x4)   2:1 Штюцле (Ткачук) – 09:44 (5x4)   2:2 Малкин (Смит, Кросби) – 15:23 (5x4)   2:3 Фридман (Петтерссон, Кросби) – 23:07 (5x5)   3:3 Батерсон (Ткачук, Шабо) – 29:19 (5x4)   4:3 Пинто (Ткачук, Жиру) – 50:58 (5x4)   4:4 Ракелль (Кросби, Малкин) – 52:33 (5x4)   5:4 Ткачук (Штюцле, Шабо) – 60:25 (3x3)
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