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«Бостон» переиграл «Айлендерс», у Семёна Варламова 20 сейвов

«Бостон» переиграл «Айлендерс», у Семёна Варламова 20 сейвов
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

На 16-й минуте игры хозяева открыли счёт голам – отличился Зак Паризе. На 28-й минуте счёт сравнял Чарли Макэвой. А на 32-й минуте вывел гостей вперёд Дерек Форборт.

На 46-й минуте за гостей отличился Брэд Маршан, на 56-й минуте точку в матче поставил Трент Фредерик.

Ворота хозяев защищал российский голкипер. Семён Варламов совершил 20 сейвов в этом матче. В запасе остался другой российский вратарь Илья Сорокин.

Таким образом, «Бостон» продлил свою победную серию до трёх игр кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2023, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Паризе (Ахо, Пажо) – 15:41 (5x5)   1:1 Макэвой (Грызлик, Койл) – 27:48 (5x5)   1:2 Форборт (Крейчи, Заха) – 31:00 (5x5)   1:3 Маршан (Пастрняк, Макэвой) – 45:03 (5x4)   1:4 Фредерик (Койл, Смит) – 55:38 (5x5)
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