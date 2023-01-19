«Бостон» переиграл «Айлендерс», у Семёна Варламова 20 сейвов

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.



На 16-й минуте игры хозяева открыли счёт голам – отличился Зак Паризе. На 28-й минуте счёт сравнял Чарли Макэвой. А на 32-й минуте вывел гостей вперёд Дерек Форборт.



На 46-й минуте за гостей отличился Брэд Маршан, на 56-й минуте точку в матче поставил Трент Фредерик.



Ворота хозяев защищал российский голкипер. Семён Варламов совершил 20 сейвов в этом матче. В запасе остался другой российский вратарь Илья Сорокин.



Таким образом, «Бостон» продлил свою победную серию до трёх игр кряду.