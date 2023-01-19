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Нападающий «Оттавы» ударил Малкина плечом, посчитав, что тот симулировал

Нападающий «Оттавы» ударил Малкина плечом, посчитав, что тот симулировал
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На стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 5:4 в овертайме.

В одном из эпизодов игры американский нападающий хозяев Джош Норрис прижал к борту российского форварда Евгения Малкина, после чего россиян с трудом встал на лёд. После этого канадский форвард Паркер Келли подъехал к нему и ударил Малкина плечом.

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Уже на 7-й минуте игры счёт голам открыл Джейсон Цукер. Примечательно, что ему Малкин. Спустя минуту голам ответил Алекс Дебринкэт. А на 10-й минуте Тим Штюцле вовсе вывел хозяев вперёд. На 16-й минуте Малкин сравнял.

На 24-й минуте гости вышли вперёд после точного выстрела Марка Фридмана. На 30-й минуте Дрейк Батерсон сравнял счёт.

На 51-й минуте Шейн Пинто вывел хозяев вперёд, а на 53-й минуте отличился Рикард Ракелль с передачи всё того же Малкина. На первой минуте овертайма исход встречи решил Ткачук.

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