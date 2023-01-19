Костин: для меня нет зазорного в том, чтобы проиграть драку. Главное — не испугаться

Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин рассказал о своём отношении к дракам и вспомнил одну из них с форвардом «Лос-Анджелеса» Бренданом Лемье.
«Там Коннора [Макдэвида] чем-то донимали, я попросил одного из игроков, кто его ударил, чтобы он так не делал. За того парня вступился Лемье. Было полторы минуты до конца игры, он сказал: „Давай подерёмся“. Ну мы и выпустили пар.
Мне, если честно, без разницы, выиграл я или проиграл. Я на этом не делаю акцент в своей игре. Для меня нет зазорного в том, чтобы проиграть. Самое главное — не испугаться», — цитирует Костина ТАСС.
В текущем сезоне на счету Костина 13 (9+4) очков в 30 матчах и 38 минут штрафного времени. В текущем сезоне россиянин поучаствовал в двух драках, за которые получил пятиминутные штрафы.
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