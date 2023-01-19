«Мне не нравится эта истерия». Шуми Бабаев раскритиковал обращение болельщиков «Барыса»

Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал открытое письмо болельщиков «Барыса», написанное президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, с просьбой обратить внимание на проблемы в астанинском клубе и казахстанском хоккее.

«Честно говоря, мне не нравится эта истерия вокруг «Барыса». Считаю, настоящие болельщики должны поддерживать команду в трудные времена, а не прибивать её. Понятно, что они хотят изменений, но если руководство клуба будет прислушиваться ко всем требованиям фанатов, которые зачастую диаметрально противоположны, то получится бардак. В Казахстане хотели, чтобы «Барыс» омолодился, так и случилось, теперь в команде много местных ребят. Но ведь им нужно время, чтобы набраться опыта, выйти на новый уровень, заматереть, окрепнуть! Их сейчас надо, наоборот, поддержать в борьбе за попадание в зону плей-офф, ведь «Барыс» ещё не потерял никаких шансов. Вот это мне нравится – раньше критиковали за большое количество легионеров, теперь – за плохие результаты.

Понятно, что правильный посыл от болельщиков есть. Это, например, неверно подобранные легионеры на сезон, о чём я тоже говорил ранее – не все они соответствуют уровню «Барыса». Но эти вещи нужно озвучивать после чемпионата, потому что сейчас игроков, наоборот, нужно поддержать. Мне всегда казалось, что именно так должны поступать настоящие болельщики. Хотя, возможно, у кого-то есть другое мнение на этот счёт. Считаю, только по весне можно делать какие-то выводы о прогрессе или регрессе команды и отдельных хоккеистов. Сейчас не то время, чтобы устраивать склоки!» — приводит слова Бабаева Betonmobile.

Напомним, 17 января болельщики «Барыса» написали открытое обращение к президенту Казахстана с требованием отставки руководства и штаба клуба.