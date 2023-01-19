Ковальчук: КХЛ должна быть независимой лигой. Никакого лимита не должно быть

Олимпийский чемпион, бывший нападающий клубов НХЛ и КХЛ Илья Ковальчук высказал своё мнение об ужесточении лимита на легионеров и рассказал про игру Матвея Мичкова за «Сочи».

«Конечно, это (ужесточение лимита. — Прим. «Чемпионата») плохо. Я считаю, что КХЛ вообще должна быть независимой лигой, она не должна никак относиться ни к федерации, ни к кому. Это же коммерческая организация, это бизнес, в конце концов.



Конечно, никакого лимита не должно быть, это однозначно, но у нас люди видят по-другому, пытаются как-то искусственно привлечь молодёжь. Того же Мичкова сейчас возьмём. Пацана отправили в «Сочи», я так понимаю, говорили, что он будущий Овечкин, побил рекорд Овечкина, играл за сборную России.



Очень талантливый парень, но мне кажется, что искусственно это совсем не правильно. Если человек доказывает на площадке, о нём и так будут говорить.



Сейчас пацана отправили в «Сочи», и, конечно, это будет сложно, дай бог, чтобы у него всё получилось. Я видел пару раз вживую, как он играет, он очень талантливый мальчишка, поэтому очень много работы впереди. И самое главное, чтобы был правильный человек рядом, тренер, который в этом возрасте подскажет, на правильный путь наставит – это очень важно.



Я сам по себе знаю, потому что в 16–18 лет, когда я переехал в Москву и жил на базе в «Спартаке», мы там тоже дров переломали, но слава богу, что там Александр Сергеевич Якушев был тренером и мог подсказать, понятное дело, что это глыба, величина и для меня был кумир на всю жизнь. Мне повезло, дай бог, чтобы и ему повезло, чтобы у него был правильный человек рядом, который подскажет», — сказал Ковальчук на канале «Скользкий Лед» в YouTube.

Мичков в текущем сезоне провёл за «Сочи» 11 матчей, в которых набрал 6 (4+2) очков.