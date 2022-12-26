Ковальчук: почему мы сами себя называем «Красная машина»? Я этого не понимаю

Олимпийский чемпион, бывший нападающий клубов НХЛ и КХЛ Илья Ковальчук в интервью легендарному защитнику трёхкратному обладателю Кубка Стэнли Вячеславу Фетисову рассказал про название хоккейной программы сборной России «Красная машина».
«Сейчас у нас есть программа — «Красная машина». Я, если честно, не совсем понимаю, почему мы сами себя называем «Красная машина». Вашу (обращается к Вячеславу Фетисову. — Прим. «Чемпионата») команду, ваше поколение так назвали канадцы, соперники. Когда мы сами себя так называем, то мне это режет слух. Если мы в последний раз выиграли юниорский чемпионат мира в 2007 году, то мы «зелёненькая» машинка, небольшая (смеётся)», — приводит слова Ковальчука YouTube-канал «Фетисов».
Напомним, на Кубке Первого канала — 2022 Ковальчук был советником тренерского штаба сборной России.
- 26 декабря 2022
-
17:34
-
17:12
-
17:07
-
16:54
-
16:36
-
16:24
-
16:15
-
15:58
-
15:46
-
15:29
-
15:10
-
14:57
-
14:24
-
14:07
-
13:43
-
13:19
-
13:16
-
13:02
-
12:42
-
12:23
-
11:58
-
11:46
-
11:01
-
10:31
-
10:00
-
09:53
-
09:29
-
09:08
-
08:46
-
08:21
-
08:00
- 25 декабря 2022
-
23:55
-
23:22
-
22:53
-
22:16