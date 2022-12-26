Ковальчук: почему мы сами себя называем «Красная машина»? Я этого не понимаю

Олимпийский чемпион, бывший нападающий клубов НХЛ и КХЛ Илья Ковальчук в интервью легендарному защитнику трёхкратному обладателю Кубка Стэнли Вячеславу Фетисову рассказал про название хоккейной программы сборной России «Красная машина».

«Сейчас у нас есть программа — «Красная машина». Я, если честно, не совсем понимаю, почему мы сами себя называем «Красная машина». Вашу (обращается к Вячеславу Фетисову. — Прим. «Чемпионата») команду, ваше поколение так назвали канадцы, соперники. Когда мы сами себя так называем, то мне это режет слух. Если мы в последний раз выиграли юниорский чемпионат мира в 2007 году, то мы «зелёненькая» машинка, небольшая (смеётся)», — приводит слова Ковальчука YouTube-канал «Фетисов».

Напомним, на Кубке Первого канала — 2022 Ковальчук был советником тренерского штаба сборной России.