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37 сейвов Ильи Самсонова помогли «Торонто» переиграть «Виннипег»

37 сейвов Ильи Самсонова помогли «Торонто» переиграть «Виннипег»
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В Торонто (США) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В первом игровом отрезке голов не было. На 21-й минуте Остон Мэттьюс открыл счёт голам. Майкл Бантинг и Морган Райлли помогли ему передачами. Спустя три минуты Мэттьюс забил свой второй гол. Передачи отдали снова Бантинг и Вильям Нюландер. На 34-й минуте преимущество хозяев укрепил Митчелл Марнер.

На 45-й минуте Кайл Коннор отыграл одну шайбу. Ему ассистировали Джош Моррисси и Марк Шейфли. На 58-й минуте итоговый счёт на табло установил Марк Джиордано после пасов Пьера Энгвалля и Александра Керфута.

Российский голкипер Илья Самсонов совершил 37 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2023, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Мэттьюс (Бантинг, Райлли) – 20:08 (5x5)   2:0 Мэттьюс (Бантинг, Нюландер) – 23:47 (5x5)   3:0 Марнер – 33:49 (4x5)   3:1 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 44:00 (5x3)   4:1 Джиордано (Энгвалль, Керфут) – 57:33 (en)
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