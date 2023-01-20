37 сейвов Ильи Самсонова помогли «Торонто» переиграть «Виннипег»

В Торонто (США) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В первом игровом отрезке голов не было. На 21-й минуте Остон Мэттьюс открыл счёт голам. Майкл Бантинг и Морган Райлли помогли ему передачами. Спустя три минуты Мэттьюс забил свой второй гол. Передачи отдали снова Бантинг и Вильям Нюландер. На 34-й минуте преимущество хозяев укрепил Митчелл Марнер.
На 45-й минуте Кайл Коннор отыграл одну шайбу. Ему ассистировали Джош Моррисси и Марк Шейфли. На 58-й минуте итоговый счёт на табло установил Марк Джиордано после пасов Пьера Энгвалля и Александра Керфута.
Российский голкипер Илья Самсонов совершил 37 сейвов.
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