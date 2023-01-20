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Два очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Миннесоту», у Капризова – гол

Два очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Миннесоту», у Капризова – гол
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В первом игровом отрезке голов не было. На 28-й минуте российский нападающий гостей Кирилл Капризов открыл счёт в матче. Спустя две минуты Брент Бёрнс с передачи другого российского форварда Андрея Свченикова вновь сделал счёт равным. На 34-й минуте Брэди Шей вывел хозяев вперёд. На 38-й минуте забил и Теуво Терявейнен.

На 43-й минуте ворота гостей поразил Джейлен Чатфилд после передачи Свечникова. Затем на 46-й минуте забил и Мартин Нечас. Мэтт Болди установил итоговый счёт на табло на 48-й минуте игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2023, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 27:11 (5x4)   1:1 Бёрнс (Свечников, Штястны) – 29:07 (5x5)   2:1 Шей (Нечас, Ноэсен) – 33:33 (5x4)   3:1 Терявяйнен (Чатфилд, Фаст) – 37:22 (4x5)   4:1 Чатфилд (Свечников) – 42:13 (5x5)   5:1 Нечас (Джарвис, Шей) – 45:27 (5x4)   5:2 Болди (Хартман, Бродин) – 47:21 (5x5)
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