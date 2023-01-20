Два очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Миннесоту», у Капризова – гол

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



В первом игровом отрезке голов не было. На 28-й минуте российский нападающий гостей Кирилл Капризов открыл счёт в матче. Спустя две минуты Брент Бёрнс с передачи другого российского форварда Андрея Свченикова вновь сделал счёт равным. На 34-й минуте Брэди Шей вывел хозяев вперёд. На 38-й минуте забил и Теуво Терявейнен.



На 43-й минуте ворота гостей поразил Джейлен Чатфилд после передачи Свечникова. Затем на 46-й минуте забил и Мартин Нечас. Мэтт Болди установил итоговый счёт на табло на 48-й минуте игры.