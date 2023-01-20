Дилан Козенс забил второй по скорости гол в истории победных для «Баффало» овертаймов
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.
Автором победной шайбы в составе «клинков» стал нападающий хозяев Дилан Козенс, который отличился спустя всего 12 секунд после начала овертайма. Канадский форвард забил второй по скорости гол в истории победных для «Баффало» овертаймов, едва не побив клубный рекорд, который был установлен в январе 1997 года, когда Джейсон Дью принёс «Сэйбрз» победу спустя 10 секунд после начала дополнительного отрезка.
Российский голкипер гостей Илья Сорокин совершил 42 сейва.
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