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Дилан Козенс забил второй по скорости гол в истории победных для «Баффало» овертаймов

Дилан Козенс забил второй по скорости гол в истории победных для «Баффало» овертаймов
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Автором победной шайбы в составе «клинков» стал нападающий хозяев Дилан Козенс, который отличился спустя всего 12 секунд после начала овертайма. Канадский форвард забил второй по скорости гол в истории победных для «Баффало» овертаймов, едва не побив клубный рекорд, который был установлен в январе 1997 года, когда Джейсон Дью принёс «Сэйбрз» победу спустя 10 секунд после начала дополнительного отрезка.

Российский голкипер гостей Илья Сорокин совершил 42 сейва.

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